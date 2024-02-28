На Лимано-Куп'янському напрямку не стихають штурми: чи є серйозна загроза для Харкова

Одна з основних цілей окупантів у Харківській області – місто Куп'янськ. Однак інколи звучать припущення, що росіяни хочуть також захопити і сам Харків.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що Харків постійно перебуває під загрозою, адже розташований буквально за кілька десятків кілометрів від Росії.

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Чи спробує Росія зараз захопити Харків

Як наголосив Коваленко, у Харкові завжди є загроза терактів; ракетних, артилерійських, бомбових ударів; атак з РСЗВ тощо. Але зараз місто не перебуває під загрозою захоплення. Росія поки не має достатніх ресурсів, щоб захопити місто-мільйонник.

У росіян немає такої кількості сил та засобів. Немає ударного угруповання. Якщо вони почнуть таке формувати, то воно має становити аж від 400 – до 500 тисяч особового складу. Стільки потрібно для оточення та захоплення Харкова. Вони не зможуть комплектувати усім необхідним таку кількість особового складу,

– сказав Коваленко.

Варто звернути увагу, що окупанти лише на захоплення Авдіївки залучили близько 60 – 80 тисяч особового складу. Ця операція тривала 4,5 місяці, де загарбники зазнали дійсно величезних втрат. І це була битва лише за порівняно невелике місто.

Ситуація на фронті: коротко

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш наголосив, що наразі головна ціль окупантів на Харківщині – це Куп'янськ. Загарбники продовжують підтягувати на цьому напрямку резерви.

З початку повномасштабної війни загальні втрати Росії становлять понад 412 тисяч особового складу. Крім того, українські військові знищили 6570 ворожих танків, 12508 бойових броньованих машин, 1029 артилерійських систем, 1000 реактивних систем залпового вогню, 688 засобів протиповітряної оборони тощо.

У Генштабі розповіли, як саме рахують втрати російської армії. До статистики входять загальні втрати. Там також беруть до уваги і поранених окупантів.