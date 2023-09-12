Рятувальники потрапили під удар: на Харківщині окупанти поцілили в підрозділ ДСНС
12 вересня 2023, 15:45Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
Прифронтові області України страждають від ворожих обстрілів. Цього разу під вогнем окупантів опинився підрозділ надзвичайників.
️Росія продовжує нищити цивільну інфраструктуру України. Сьогодні, 12 вересня, ворог обстріляв підрозділ ДСНС у Харківській області.
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Пошкоджено вікна та автомобіль
Окупанти вкотре обстріляли підрозділ українських рятувальників. Цього разу під удар потрапила будівля у селі міського типу Козача Лопань, що на Харківщині.
В результаті пошкоджено скління вікон та службовий автомобіль пожежно-рятувального посту. Постраждалих серед рятувальників немає,
– мовиться в повідомленні.
Також внаслідок обстрілу пошкоджено приватні транспортні засоби.
Ситуація на Харківщині: останні новини
- Наразі окупанти активно концентрують сили на Куп'янському напрямку. Подекуди збирають нові штурмові загони з розбитих Силами оборони підрозділів та залучають солдатів із тилових частин. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак поділився думками щодо ситуації на Куп'янському напрямку. Він вважає, що росіяни мають "два великих сценарії".
- Українські прапори помітили у кількох населених пунктах Харківської області, які наразі перебувають у "сірій зоні". Наразі наші військові продовжують здійснювати операцію і виганяють з цієї зони ворога. Про це в ефірі телемарафону розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш. Він наголосив, що про всі деталі щодо цього просування стане відомо згодом.
- Окупанти продовжують проводити численні атаки та намагаються прорвати оборону ЗСУ на Куп'янсько-Лиманській лінії фронту. І напружена ситуація на цьому напрямку ймовірно триватиме й надалі. Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зазначивши, що така ситуація створює додаткові виклики для Збройних Сил України.