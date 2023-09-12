Рятувальники потрапили під удар: на Харківщині окупанти поцілили в підрозділ ДСНС

Прифронтові області України страждають від ворожих обстрілів. Цього разу під вогнем окупантів опинився підрозділ надзвичайників.

️Росія продовжує нищити цивільну інфраструктуру України. Сьогодні, 12 вересня, ворог обстріляв підрозділ ДСНС у Харківській області.

Дивіться також ЗСУ просуваються в бік Донецького аеропорту: як за тиждень змінилася лінія фронту

Пошкоджено вікна та автомобіль

Окупанти вкотре обстріляли підрозділ українських рятувальників. Цього разу під удар потрапила будівля у селі міського типу Козача Лопань, що на Харківщині.

В результаті пошкоджено скління вікон та службовий автомобіль пожежно-рятувального посту. Постраждалих серед рятувальників немає,

– мовиться в повідомленні.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено приватні транспортні засоби.

Ситуація на Харківщині: останні новини