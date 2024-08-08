Ворог продовжує тиснути: майор ЗСУ сказав, де напружена ситуація на Харківщині
На Харківському напрямку тривають важкі бої, адже ворог продовжує чинити тиск на українські позиції. Однак попри це, наші захисники стримують росіян та дають їм відсіч.
Майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов розповів 24 Каналу, що одна з найгарячіших точок Харківського напрямку – це Вовчанськ. Там зберігається напружена ситуація.
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ЗСУ намагається рушити комбінацію ворога
Ворог продовжує тиснути у Вовчанську у Чугуївському районі, використовуючи такі засоби ураження як артилерія, адже росіяни наразі мають перевагу в боєприпасах.
Також у них є велика кількість піхоти. Крім того, противник активно застосовує FPV-дрони,
– пояснив Кудряшов.
Однак Збройні Сили України роблять все для того, щоб стійко тримати оборону. На сьогодні ситуація на Харківському напрямку хоч і динамічна, але, за його словами, цілком зрозуміла ЗСУ.
Також противник активно діє в районі Борової в Ізюмському районі, намагаючись контролювати оперативний повітряний простір за допомогою своїх дронів ZALA, Supercam, "Орлан".
Саме за допомогою цих засобів ворог, зокрема, здійснює не тільки спостереження, а і ураження наших логістичних сполучень та об'єктів за допомогою керованих авіаційних боєприпасів. Проте українські сили намагаються рушити цю комбінацію,
– зазначив Родіон Кудряшов.
Водночас Україні потрібно дивитися у майбутнє та нарощувати потенціал щодо протиповітряної оборони, а також щодо засобів спостереження оперативного простору для того, щоб якісніше користуватися інформацією щодо пересування та скупчення ворога.
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