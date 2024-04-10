Знищують квітуче місто, – Ступак припустив, чи наважаться росіяни наступати на Харків

Президент Володимир Зеленський не виключає, що Росія може знову спробувати наступати на Харків. Однак Україна робить все можливе, аби зірвати плани окупантів.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що зараз окупанти намагаються якнайбільше знищити Харків. Вони хочуть змусити місцевих жителів кинути усе та виїжджати з міста.

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Можливо, один з планів Росії – створити соціальну напругу в Україні. Утім, військові роблять все можливе, аби вберегти і Харків, і усю область від російських окупантів.

Росіяни хочуть, аби жителі інших міст обурювалися, чому приїхали переселенці. Внутрішньо переміщені особи мають бути незадоволені політикою держави. Це одна з невеликих складових, яку намагаються досягнути окупанти. Також вони розповідають про "санітарну зону". Росіяни отримують якесь маніакальне задоволення, коли своїми руками знищують квітуче місто, перетворюючи його на пустелю,

– сказав Ступак.

Чи буде новий наступ на Харків

Як наголосив Ступак, не варто з панікою реагувати на такі новини. Потрібно все сприймати усвідомлено та врівноважено. Зараз в Україні активно будують лінії оборони. А, за деякими даними, на ті й ж Півночі України закопано вже близько 500 тисяч різних мін на кордоні з Росією та Білоруссю. Такий самий процес відбувається і в Харківській області.

Окупанти вже пробували лізти в Харків зі значно сильнішими військами на початку повномасштабної війни. Але їм нічого не вийшло зробити.

Про повномасштабний наступ наразі не йдеться. Я закликаю наших глядачів періодично дивитися західну пресу. Якщо буде щось готуватися, то одразу будуть супутникові знімки. Багато є відкритих джерел, які відстежують це. Якщо буде загроза, то ця інформація буде максимально висвітлена,

– зауважив Ступак.

Ситуація в Харкові: коротко