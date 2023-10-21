Кількість містян близька довоєнній: як Харків відновлює навчання та повноцінне життя

Безпекова ситуація у Харкові все ще складна, але попри це, люди активно повертаються додому. Кількість мешканців у місті вже наближається до довоєнного рівня.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, зауваживши, що нині у Харкові живе близько 1,3 мільйона людей. На жаль, через безпекову ситуацію в Харкові та області не всі можуть повернутися. Однак кількість населення у місті збільшується через велику кількість внутрішньо переміщених осіб з небезпечних регіонів Україна.

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Навчання в метрошколі

До міста повернулося багато дітей шкільного віку. На початку вторгнення школярів у Харкові було близько 20 тисяч, а зараз вже близько 53 тисяч. Кількість дітей дошкільного віку менша на третину.

Для того, щоб діти мали змогу навчатися та бачити своїх однокласників у Харкові створили метрошколу. Це вимушений проєкт, адже через війну у звичайних школах діти не можуть сісти за парти.

У харківській метрошколі завершилася перша чверть навчального року. Батькам такий формат навчання припав до душі, особливо враховуючи нинішні умови. Свій перший навчальний рік харківська метрошкола розпочала приблизно з 900 учнями, однак зараз в підземці вчаться 1187 дітей різного віку. Через високий попит на ще двох станціях харківського метро хочуть відкрити додаткові класи,

– зауважила кореспондентка 24 Каналу.

Діти навчаються у змішаному форматі. За партами школярі навчаються кілька днів на тиждень, а далі заняття проходять дистанційно. Навчання відбувається у дві зміни.

Упродовж 23 – 29 жовтня у школах Харкова будуть канікули.

У Харкові вже реалізовують ще один цікавий проєкт – це будівництво школи-укриття. Під землею будують освітній простір, у якому одномоментно можуть навчатися 450 дітей, відповідно у дві зміни – 900.

"Кількість діток збільшується. Батьки задоволені процесом навчання. Діти навчаються й онлайн, й офлайн. У понеділок, середу та п'ятницю уроки проходять в класах, а от у вівторок та четвер – дистанційно. Перший тиждень навчання пройшов на ура. Діти щасливі йшли додому", – розповіла вчителька метрошколи.

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Відбудова шкіл та робота дитсадків

Організувати роботу дитячих садочків у Харкові значно складніше. Через великий попит у місті планують створити групи короткотривалого перебування дітей дошкільного віку. Наразі відбувається тестування логістики, а з нового року мають запустити цей проєкт.

Діти дошкільного віку на вихідних чи на канікулах зможуть приходити в метрошколу, щоб познайомитися з однолітками та соціалізуватися. Батьки хочуть, щоб проходили підготовчі заняття для маленьких харків'ян,

– зазначив міський голова Ігор Терехов.

На жаль, у Харкові через війну частина шкіл та дитячих садочків пошкоджені або зруйновані. Чотири школи в місті вважаються повністю розбитими, зокрема 134, 47, 17 та 46. Однак є надія, що на місці цих шкіл з'являться нові освітні об'єкти.

У Департаменті освіти розповіли, що з відновленням шкіл допоможуть інвестори. Зокрема, на дві зруйновані школи в Харкові вже є іноземні інвестори, які вивчають питання будівництва.

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