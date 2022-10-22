Окупанти отримали наказ стерти Херсон з лиця землі у разі прориву ЗСУ, – активіст
Російські окупанти будуть гатити по Херсону, коли ЗСУ зможуть їх відтіснити за межі міста. Така ж ситуація може трапитися з іншими населеними пунктами на правобережжі регіону.
Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, таку інформацію зараз поширюють самі окупанти. Звісно, найімовірніше, вони обстрілюватимуть Херсон вже тоді, коли ЗСУ проженуть їх на лівий берег Дніпра.
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Такий наказ нібито отримали окупанти
Спершу, коли вони відступлять до самого Херсона, то обстріли підуть на ближні населені пункти.
Звісно, коли вони відступлять до Херсона, то стрілятимуть по прилеглих на північ та захід населених пунктах. Але з часом все може дійти до самого Херсону. Принаймні, за їх власними вкидами, вони отримали наказ стирати Херсон в разі прориву ЗСУ,
– зазначив Молчанов.
На його думку, зараз потрібно подумати, як подавити позиції російської артилерії, які будуть розташовані вже на лівобережжі. Вони можуть сконцентрувати їх в районі Олешок. Саме там розташовані вічнозелені соснові ліси, де зручно облаштовувати позиції для артилерії.
Окупанти отримали наказ стерти Херсон в разі відступу – Молчанов: дивіться відео
Яка ситуація на Херсонщині: головне
- 18 жовтня новий командувач російськими окупантами Сєргєй Суровікін заявив, що можуть бути певні "непрості рішення" на Херсонщині. Він також безпідставно звинувачував Україну у підготовці удару по Каховській ГЕС. Цілком ймовірно, що російські загарбники планують це зробити.
- На тлі цієї інформації окупанти оголосили про "евакуацію". Вони вимагають, щоб усі цивільні жителі негайно переїхали на лівий берег Херсонщини. За даними джерел 24 каналу, деякі російські окупанти намагаються виїхати на цивільних автомобілях, прикриваючись цивільними.
- 22 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти покинули Чкалове та Чарівне, які розташовані на шляху до Берислава. А в самому Бериславі вони вивозять офіцерів та медиків.
- Утім, як наголошують в Генштабі ЗСУ, окупанти, які залишилися, готують Херсон до вуличних боїв. Загарбники переодягають у цивільний одяг та заселяються в залишені помешкання.