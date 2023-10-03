З якої зброї росіяни обстрілюють Херсон: Хлань розповів про нові види атак

Російські окупанти не припиняють обстріли Херсонщини та обласного центру. Ворог застосовує проти мирного населення всі можливі види озброєння.

Депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань розповів 24 Каналу про ситуацію в регіоні. Жодного дня не минає без ворожих обстрілів.

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"Обстрілюють абсолютно з усіх видів зброї – систем залпового вогню "Град", артилерії, САУ, танків, гранатометів", – зазначив Хлань.

За його словами, мікрорайон Корабел найбільше страждає від гранатометів, бо розташований фактично на узбережжі Дніпра. Окупантам легко до нього дістати.

Також загарбники почали скидати вибухівку з безпілотників і збільшили застосування керованих авіабомб.

Яка ворожа тактика

Влада Херсонщини намагається заздалегідь попереджати людей про ворожі обстріли, керуючись повідомленнями від військових. Так мешканці встигають сховатись, щоб уберегтись від атак.

Найбільшу активність росіян у Херсоні спостерігають зранку і до обіду. Саме тоді, коли люди виходять на вулицю.

Окупанти взяли за традицію обстрілювати обласний центр саме тоді, коли люди починають виходити у своїх справах,

– наголосив Хлань.

Тривають також обстріли лівого берега Херсонщини. Мета ворога – залякати населення і продемонструвати свою присутність там.

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