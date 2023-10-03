З якої зброї росіяни обстрілюють Херсон: Хлань розповів про нові види атак
Російські окупанти не припиняють обстріли Херсонщини та обласного центру. Ворог застосовує проти мирного населення всі можливі види озброєння.
Депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань розповів 24 Каналу про ситуацію в регіоні. Жодного дня не минає без ворожих обстрілів.
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"Обстрілюють абсолютно з усіх видів зброї – систем залпового вогню "Град", артилерії, САУ, танків, гранатометів", – зазначив Хлань.
За його словами, мікрорайон Корабел найбільше страждає від гранатометів, бо розташований фактично на узбережжі Дніпра. Окупантам легко до нього дістати.
Також загарбники почали скидати вибухівку з безпілотників і збільшили застосування керованих авіабомб.Зверніть увагу! Влада Херсонщини намагається заздалегідь попереджати людей про ворожі обстріли, керуючись повідомленнями від військових. Так мешканці встигають сховатись, щоб уберегтись від атак.
Яка ворожа тактика
Найбільшу активність росіян у Херсоні спостерігають зранку і до обіду. Саме тоді, коли люди виходять на вулицю.
Окупанти взяли за традицію обстрілювати обласний центр саме тоді, коли люди починають виходити у своїх справах,
– наголосив Хлань.
Тривають також обстріли лівого берега Херсонщини. Мета ворога – залякати населення і продемонструвати свою присутність там.
Що відбувається на Херсонщині: останні новини
- Із самого ранку 2 жовтня російські окупанти обстрілюють Херсонщину. Зокрема, є влучання біля об'єкта транспортної інфраструктури. Четверо людей отримали поранення.
- Під обстріл також потрапила автівка з патрульними. Один з поранених правоохоронців помер на операційному столі.
- Раніше російський снаряд убив медсестру Світлану Віштомову і ще двох жінок, які перебували біля неї. Це сталось 28 вересня під час чергового обстрілу окупантів.