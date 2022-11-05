Евакуювалося багато місцевих, немає зв'язку та зникли колаборанти: яка зараз ситуація в Херсоні

З Херсона евакуювалось багато місцевих жителів. У місті є проблеми зі зв'язком, але навіть на тлі цього, дихати стало легше, бо зникли колаборанти, патрулі, росгвардійці.

Таку думку 24 каналу висловив херсонський активіст Володимир Молчанов. Раніше повідомлялось про те, що Росія хоче створити ілюзію відходу з Херсонщини та заманити ЗСУ.

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Евакуація з Херсона

Молчанов розповів, що після евакуації з Херсона в місті стало легше дихати. Зникли патрулі, росгвардійці, зменшилась кількість карателів, які катували людей. Також зникли колаборанти і провокатори, які шукали людей з гривнями.

Однак поменшало разом з тим і товарів, різко йде інфляція у гривні, а рубль, як такий, узагалі зник, як засіб платежу. Зникли ті, хто мав ці рублі. Окупанти самі намагаються десь знайти гривні,

– зазначив херсонський активіст.

Зв'язок у Херсоні

Він продовжив, що разом з тим окупанти знищують вишки зв'язку. Через це не працюють навіть картки російських мобільних операторів. Крім того, зникло й російське телебачення, хоча дехто на супутникові антени отримує сигнал українського ТБ, були такі випадки, що воно пробивалось і на аналогові антени.

"Стандартний мобільний зв'язок, стандартний інтернет зв'язок – цього всього немає. Росіяни теж, до речі, від цього страждають, бо в них проблеми з раціями. Їх або немає взагалі, або це дешеві китайські аналоги, які легко прослуховуються", – зауважив Молчанов.

Тилові служби росіян

За його словами, є російські тилові служби, які не підпорядковуються командуванню, й попри все продовжують знищувати човни, катери й навіть судна росіян. Можливо, скоро дійде черга й до барж.

Ними росіяни перевозять з Голої Пристані свої військові вантажі. Хоча сама Гола Пристань дуже сильно постраждала,

– наголосив херсонський активіст.

Опалення в Херсоні

Він також розказав, що опалювальний сезон на правобережжі Херсонщини розпочався навіть раніше, ніж зазвичай. Росіяни обіцяли, що будуть постачати газ з Криму, але насправді він іде з Миколаєва. Окупанти завезли мазуту й намагаються опалювати нею.

"У старих котлах на ТЕЦ росіяни спалюють мазуту. Це красномовно свідчить, що газу в них усе ж таки немає. А ось наскільки і для кого вистачить мазути для мене не питання, його вистачить не надовго", – підкреслив Молчанов.

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Ситуація на лівобережжі

Молчанов зазначив, що росіяни оголосили примусову евакуацію з 15-кілометрової зони на лівому березі Дніпра, однак виселяють не всіх. Більше шансів бути викинутими в тих, хто живе біля самого Дніпра. Хоча є випадки, коли викидають людей не лише з цієї зони, бо їхні тилові підрозділи, як-от кадирівці, не хочуть бути близько до ЗСУ.

Вони надають перевагу таким містам, як-от Скадовськ і особливо Генічеськ, а також селам уздовж доріг на Півдні Херсонщини. Щоб там розміститись, вони просто викидають людей, хоча евакуація звідти не оголошувалась. Треба зазначити, що тим, хто виїжджає звідси навіть добровільно, не "світять" ніякі сертифікати на житло чи грошові допомоги,

– підсумував херсонський активіст.

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