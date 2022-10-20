Херсон вимер: у спецслужбах розповіли, як росіяни обчищають місто, втікаючи від ЗСУ

Російських окупантів лякає наступ ЗСУ на Херсон. Вони почали вивозити з міста все, що можуть – техніку, меблі та навіть швидкі.

Про це 24 каналу розповіли власні джерела в спецслужбах. Зауважимо, що росіяни вивозять не лише награбоване, а й українців, які опинилися в окупації.

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Окупанти вивозять з Херсона все, що можуть

У спецслужбах розповіли, що Херсон ніби вимер. Російські загарбники вирішили, як і численні рази до того, просто втікати, прихопивши із собою все, що зможуть вивезти. Зокрема, техніку та меблі із громадських закладів, банків, пенсійного фонду тощо.

Окрім цього, росіяни традиційно грабують порожні будинки цивільних херсонців. На баржі вантажать навіть пожежну техніку та карети швидкої.

Місцеві магазини, у яких ще донедавна змушували розраховуватися рублями, вже їх не приймають. Там досі можна здати гривню за злочинним курсом 1,25, однак товару вже немає.

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Росіяни тікають з Херсонщини: головне

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що частина російських підрозділів втікає з правобережжя Херсонщини. Замість них туди відправили десантників, щоб загарбники відійшли з мінімальними втратами під їхнім прикриттям.

У спецслужбах також зауважили, що після оголошення так званого "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях України окупанти почали втікати й зі самого Херсона. Вони виїжджають на цивільних автівках, прикриваючись мирними жителями.

Попри заяви кремлівських пропагандистів про те, що Росія на окупованих територіях України лишаться назавжди, її військові вже в це не вірять. Масово втікають навіть ФСБшники з родинами. Ба більше, для цього їм видали план евакуації. За словами військовослужбовця Сергія Хланя, росіяни розуміють, що довго затриматися на Херсонщині не вдасться.

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