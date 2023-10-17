Ситуація гостра, – боєць з Херсонського напрямку про бої за область

Окупанти активно обстрілюють населені пункти правого берега Херсонщини. Але ініціатива на цьому напрямку за Силами оборони України.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Ігор Шолтис, зауваживши, що ситуація на Херсонщині напружена та гостра, зважаючи на регулярні обстріли з боку окупантів. Вони буквально рівняють із землею Берислав та інші населені пункти.

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Ініціатива на боці України

Як наголосив Шолтис, окупанти, як і раніше, активно застосовують ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню тощо. Однак останнім часом вони почали активніше використовувати авіацію.

Сили оборони України активно відповідають ворогу. Працює як ствольна артилерія, так і РСЗВ. Активно використовуються FPV-дрони.

Ситуація гостра через обстріли окупантів. Але кошмаримо ворогів на лівому березі Дніпра, аби створити плацдарм для подальшого просування Сил оборони. Треба відкинути ворогів якомога далі від берега, щоб можна було реалізовувати контрнаступальну операцію тут,

– зазначив Шолтис.

Дивіться розмову з Ігорем Шолтисом на ютубі 24 Каналу

Зараз окупанти поширюють фейк, що нібито вони планують наступати на Херсонському напрямку. Це абсолютна маячня. Ініціатива перебуває на боці України. Не варто довіряти російським та проросійським джерелам.

Ситуація на фронті: коротко