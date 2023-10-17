Ситуація гостра, – боєць з Херсонського напрямку про бої за область
Окупанти активно обстрілюють населені пункти правого берега Херсонщини. Але ініціатива на цьому напрямку за Силами оборони України.
Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Ігор Шолтис, зауваживши, що ситуація на Херсонщині напружена та гостра, зважаючи на регулярні обстріли з боку окупантів. Вони буквально рівняють із землею Берислав та інші населені пункти.
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Ініціатива на боці України
Як наголосив Шолтис, окупанти, як і раніше, активно застосовують ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню тощо. Однак останнім часом вони почали активніше використовувати авіацію.
Сили оборони України активно відповідають ворогу. Працює як ствольна артилерія, так і РСЗВ. Активно використовуються FPV-дрони.
Ситуація гостра через обстріли окупантів. Але кошмаримо ворогів на лівому березі Дніпра, аби створити плацдарм для подальшого просування Сил оборони. Треба відкинути ворогів якомога далі від берега, щоб можна було реалізовувати контрнаступальну операцію тут,
– зазначив Шолтис.
Дивіться розмову з Ігорем Шолтисом на ютубі 24 Каналу
Зараз окупанти поширюють фейк, що нібито вони планують наступати на Херсонському напрямку. Це абсолютна маячня. Ініціатива перебуває на боці України. Не варто довіряти російським та проросійським джерелам.
Ситуація на фронті: коротко
- В ніч на 17 жовтня українські військові завдали ударів по аеродромах поблизу Луганська та Бердянська. Є потужні результати щодо знищених вертольотів ворога.
- За тиждень на Донеччині вдалося вразити багато літаків ворога. Відомо про три знищених російських Су-25.
- З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 289 430 окупантів. А за минулу добу, 16 жовтня, – ще 800 особового складу ворога. Також окупанти втратили 4979 танків, 9405 бойових броньованих машин, 6936 артилерійських систем тощо.