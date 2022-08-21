Знищено все, що зміг перекинути окупант з Лівого берега, – Хлань про чергову серію Чорнобаївки

ЗСУ послідовно знищують командні пункти ворога на Херсонщині. Вчора, 20 серпня, було дуже "гаряче" у Чорнобаївці та Стариці.

Українським бійцям вдалося знищити усе, що змогли перекинути окупанти з Лівого берега ближче до лінії фронту. Про це 24 каналу розповів військовий ТРО, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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ЗСУ діють послідовно та систематично

Хлань зауважив, що українські бійці щодня руйнують плани окупантів. "Якщо позавчора злітали склади біля Нової Каховки, то вчора ми бачили Чорнобаївку", – сказав військовий ТРО.

Крім того, є Берислав. "Усе, що їм вдається перекинути через греблю Каховської ГЕС, наші ЗСУ та артилерія влучно вражає", – відзначив депутат Херсонської облради.

Те, що окупанти розподіляють по лінії фронту, також дуже швидко перетворюється на попіл. Там успішно відпрацьовує наша авіація, яка дуже потужно та влучно вибиває польові склади та командні пункти ворога. За словами Хланя, штаби з центру Херсона вони перекидають на Лівий берег, розміщуються у лісах, окопуються та переховуються.

Ми можемо сказати тільки одне: їм потрібно тікати, і тікати якомога далі. Нещодавно вони перебазовувалися до Криму, а вже і звідти пора тікати. Та "бавовна", яка постійно відбувається у Криму впродовж останніх двох тижнів, це ознака того, що Крим, як і Херсонщину, ми обов'язково повернемо під контроль України,

– наголосив Хлань.

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