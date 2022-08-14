Ось-ось почнеться важка битва, – військовий експерт про втечу росіян з Херсона
Україну очікує важка та виснажлива битва за правий берег Херсонської області. Не варто тішитися ілюзіями, що окупанти просто візьмуть і втечуть з цієї території.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, ситуація на Херсонщині зараз така – складаються передумови для зважених контрнаступальних дій на правому березі Дніпра.
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Битва буде складною та виснажливою
Він вважає доброю новиною, що російське командування покидає правобережжя на Херсонщині. Але закликає не жити в ілюзії – угруповання окупантів в цьому регіоні досі велике, і вони все одно будуть воювати.
Я би не зачаровувався ілюзією, що ця битва буде легкою. Вважаю, що для противника утримання цього плацдарму також є важливим завданням. Прогулянка не буде легкою. Готуємося до важкої й виснажливої битви, яка ось-ось має початися, – зазначив Черник.
Він нагадує, що в окупантів досі величезна кількість справної артилерії. У них щонайменше 5 тисяч робочих стволів, а снарядів – практично безліміт. Крім того, окупанти мають ще близько 700 реактивних систем залпового вогню. Ворога не можна недооцінювати – він досі переважає в ресурсах.
Черник про те, яка ситуація на Херсонщині: дивіться відео
Що відбувається на Херсонщині: головне
- За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, після серії вибухів 13 серпня в окупантів на Півдні почалася паніка. Керівний склад загарбників почав переміщуватися на лівий берег Дніпра на Херсонщині.
- Вночі 14 серпня ЗСУ в черговий раз успішно вдарили по Антонівському мосту. Українські військові вирішили "закріпити його статус як непроїзний".
- Американський Інститут вивчення війни заявив, що на Херсонщині в окупантів не залишилося мостів, якими вони могли б перевозити зброю. Всі вони вже серйозно понищені.