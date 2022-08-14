Ось-ось почнеться важка битва, – військовий експерт про втечу росіян з Херсона

Україну очікує важка та виснажлива битва за правий берег Херсонської області. Не варто тішитися ілюзіями, що окупанти просто візьмуть і втечуть з цієї території.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, ситуація на Херсонщині зараз така – складаються передумови для зважених контрнаступальних дій на правому березі Дніпра.

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Битва буде складною та виснажливою

Він вважає доброю новиною, що російське командування покидає правобережжя на Херсонщині. Але закликає не жити в ілюзії – угруповання окупантів в цьому регіоні досі велике, і вони все одно будуть воювати.

Я би не зачаровувався ілюзією, що ця битва буде легкою. Вважаю, що для противника утримання цього плацдарму також є важливим завданням. Прогулянка не буде легкою. Готуємося до важкої й виснажливої битви, яка ось-ось має початися, – зазначив Черник.

Він нагадує, що в окупантів досі величезна кількість справної артилерії. У них щонайменше 5 тисяч робочих стволів, а снарядів – практично безліміт. Крім того, окупанти мають ще близько 700 реактивних систем залпового вогню. Ворога не можна недооцінювати – він досі переважає в ресурсах.

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