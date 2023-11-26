Хуртовини і снігові замети: Київ обмежить в'їзд вантажівок через негоду
Джерело:КМВА
Через погіршення погодних умов 27 листопада до Києва обмежать в'їзд великогабаритного транспорту. У такий спосіб намагатимуться уникнути заторів і гарантувати вільний рух снігоприбиральної техніки.
Так, 26 – 27 листопада в столиці очікують сильні снігопади й пориви вітру до II (помаранчевого) рівня небезпеки. Тому влада наполегливо просить водіїв не виїжджати на вулиці міста без нагальної потреби.
До вашої уваги Хуртовини та снігопади: в Україні різко погіршиться погода
"Складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи транспорту, комунальних та енергетичних підприємств", – зазначили в КМВА.
Водіїв також закликають не паркувати свої автівки на тротуарах і узбіччях, щоб не заважати роботі спецтехніки.
Підготовка до погіршення погоди
У міській адміністрації запевнили, що аварійні, комунальні та дорожні служби готові до ліквідації наслідків негоди. Для цього вже виділили відповідні засоби:
- понад 500 машин спеціальної техніки;
- майже 20 тисяч тонн солі;
- понад 50 тисяч тонн піску.
Чи працюватимуть школи й садочки
Загальноосвітні заклади працюватимуть у змішаному форматі – онлайн та офлайн. Відповідно батьки самі вирішуватимуть, у якому режимі навчатиметься їхня дитина.
Садочки ж працюватимуть у звичному режимі.
Ситуація в Києві: останні новини
- Вночі 25 листопада російські окупанти здійснили масовану атаку, головною ціллю якої став Київ. Ворог запустив десятки дронів на столицю, унаслідок чого постраждало п'ятеро людей, зокрема 11-річна дитина. Крім того, було багато руйнувань і пошкоджень.
- Мешканці були шоковані й зі сльозами на очах розповіли про нічний обстріл. До слова, атака тривала протягом шести годин.
- Напередодні до Києва завітав президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Під час терористичної атаки російських окупантів політик був змушений перебувати в укритті.
- Ворожі дрони пошкодили магістральні лінії передач, унаслідок чого в Києві було знеструмлено 77 житлових будинків і 120 установ. Однак проблему вже вдалось усунути.