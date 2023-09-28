У Криму є 2 категорії колаборантів: Барієв сказав, з ким будуть найбільші проблеми

Після серії атак на військові об'єкти Росії на території тимчасово окупованого Криму загарбники почали розуміти, що вони тимчасово на півострові. Щодня з 9 вечора до 6 години ранку росіяни перекривають рух на Кримському мосту, не пропускають вантажівки, які везуть понад 3, 5 тонни.

Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв розповів 24 Каналу, що окупанти активно використовують у Криму метод димової завіси. Населення почало скаржитись, що це негативно впливає на повітря.

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"Ми розуміємо, для чого вони це роблять. З військової точки зору вони намагаються себе приховати, щоб ЗСУ не могли зруйнувати міст і стратегічні об'єкти у Севастополі. Також вони намагаються це приховати від цивільних громадян, які можуть це зняти та надати нам інформацію, як це відбувалося та чому вибухи були у тому чи іншому місці", – пояснив він.

"Потрібно думати, що з ними робити"

Ескендер Барієв зазначив, що кожен потужний удар по стратегічному, військовому об'єкту в Криму дає колаборантам та росіянам усвідомлення, що вони тимчасово на території півострова. Раніше вони були впевнені, що ЗСУ не зможуть увійти до Криму.

На думку члена Меджлісу кримськотатарського народу, є дві категорії колаборантів у Криму:

Заможні, які вже придбали собі майно на території Росії, зокрема, у Краснодарському краї; Незаможні, з ними в України буде найбільше проблем.

От з такими у нас будуть проблеми. Їхні близькі беруть участь у так званій "спецоперації", є злочинцями, які вбивають українців. Нам на майбутнє потрібно буде думати, що з ними робити,

– зауважив він.

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