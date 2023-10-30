Будемо збирати повний букет, – Гуменюк заінтригувала подіями в Криму

У ніч на 30 жовтня зенітно-ракетний полк ППО окупантів у тимчасово окупованому Криму зазнав атаки. Це частина комплексної роботи ЗСУ зі знищення потужностей ворога.

Про це 24 Каналу заявила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, наразі не будуть підбивати підсумків, бо процес цієї роботи триває.

До теми Зенітний ракетний полк росіян у Криму міг зазнати атаки: знешкоджено 17 окупантів

"Це ще один елемент нашої комплексної роботи, яка спрямована на знищення потужностей ворога, які він міг би застосувати у майбутньому для посилення своїх рубежів. Ця робота дійсно далекоглядна, далекобійна та з далекою перспективою. Тому поки ми не підбиваємо підсумків, тому що процес триває. Будемо збирати повний букет", – наголосила вона.

Обмеженість Кримського мосту

Наталія Гуменюк зазначила, що росіяни дуже хвилюються за безпеку Кримського мосту та намагаються створити дієву систему захисту. Також загарбники все частіше обмежують рух цією незаконною забудовою.

Навіть залізничне полотно, яке не мало суттєвих пошкоджень і використовується саме для перекидання військових ресурсів, зараз не може функціонувати повноцінно. За попередніми оцінками експертів, залізниця не може витримувати такі навантаження. Річ у тім, що Кримський міст будувався як цивільний об'єкт.

Останнім часом він зазнає надзвичайного навантаження, яке пов'язане з перевезенням боєприпасів та важкої військової техніки. Насправді він боїться шторму і не тільки морського, повітряного, а й просто природного. Тому використовувати його зараз окупантам фактично неможливо. Вони дуже обмежені у його ресурсності,

– пояснила речниця.

Кримський міст: останні новини