Серйозна проблема для окупантів: які страхи ворога посилились у Криму

Російським окупантам у Криму дедалі тривожніше. На півострові посилили патрулювання – групи військових по 4–5 осіб обходять Джанкой та інші міста.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав 24 Каналу, що в такий спосіб загарбники намагаються запобігти вибухам у Криму. Зокрема, 17 листопада було гучно в районі аеродрому "Бельбек".

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За його словами, росіяни побоюються диверсантів, тож посилили роботу з їхнього виявлення.

Диверсійні групи, партизани – це для них велика проблема. Ті, хто зчитує інформацію про розміщення росіян, кількість і передає її куди потрібно. Це все є і для росіян це дійсно серйозна проблема,

– констатував Тизенгаузен.

Крім того, навіть погода не на боці ворога. Останніми днями на окупованому півострові шторми, які пошкодили багато об'єктів.

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Крим став вибухонебезпечним для росіян

Оскільки Україна може використовувати західне озброєння тільки по окупованих територіях, півострів вочевидь стане найгарячішою точкою для ворога.

Вони прекрасно розуміють, що <...> Крим просто буде показовим плацдармом зі знищення і чорноморського флоту, і військових об'єктів. Він уже таким став,

– зазначив Тизенгаузен.

Тим часом окупаційна влада попередньо скасувала всі масові святкування Нового року й Різдва на півострові. Пояснюють це пріоритетністю безпеки.

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