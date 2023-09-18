Є механізми деокупації, – полковник запасу спрогнозував початок заходу ЗСУ в Крим

Українські військові можуть зайти в Крим ще до кінця 2023 року. Для цього потрібно до осінніх дощів вийти на піщані ґрунти, які гарно вбирають вологу і тримають гусеничну техніку.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, коментуючи слова очільника ГУР Кирила Буданова про сухопутний коридор до півострова.

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"До сезону дощів маємо ще понад місяць, щоб вийти південніше зон ґрунтів, схильних до осіннього бездоріжжя. Це приблизно на рівень Токмак – Чернігівка – Волноваха", – зазначив Світан.

Українські військові можуть зайти в Крим до кінця року: дивіться відео 24 каналу

Діставшись пісків, українські військові зможуть наступати протягом усієї зими. Лишилось близько 15–20 кілометрів, які захисники поступово долають щонайменше за двома напрямками.

Чи можна "зрізати"

За словами військового експерта, натепер вимальовується ще й третій напрямок просування до піщаних ґрунтів. Сили оборони України мають можливість вийти на них після форсування Дніпра в районі Херсона.

"Механізми звільнення є. Навіть зайти в Крим ми можемо до кінця цього року", – додав Світан.

Ситуація в Криму: останні новини

Ввечері 17 вересня в Севастополі знову було гучно. Попередньо прилетіло в районі мису Фіолент, де базується 26 морський радіотехнічний загін ворога.

З початку вересня на окупованому півострові загострилась проблема з паливом. Це пов'язано з порушенням логістичних маршрутів і зниженою купівельною спроможністю жителів.

Так, усе рухається до звільнення Криму. Для російського диктатора Владіміра Путіна це буде дуже болісна втрата, адже півострів був його найбільшою мрією.