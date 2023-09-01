Друга спроба: Буданов розповів, чи готові росіяни повторити "походи" на Київ та Харків

На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти намагаються наступати, а російські пропагандисти вже верещать про Харків за "три дні". У ГУР розповіли, наскільки мрії окупантів відповідають реальності.

На Харківщині, зокрема на Куп'янському напрямку, Росія сконцентрувала велику силу у понад 100 тисяч військових. В інтерв'ю Наталії Мосейчук глава ГУР Кирило Буданов розповів, чи це є підготовка ворога до нового походу на обласний центр.

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Росії бракує сил

Минулого року росіяни намагалися взяти і Київ, і Харків, однак отримали міцного ляща і були змушені відступити. Концентрація сил на Куп'янському напрямку піднімає у суспільстві питання про те, чи планують росіяни взяти реванш і знову вирушити в похід на нинішню та колишню столицю України.

Глава української розвідки розвіяв сумніви з цього приводу. Те, що відбувається біля Куп'янська, не означає, що окупанти планують якісь масштабні операції. По-перше, з Куп'янська похід на Київ виглядає дивно, адже між містами по прямій 500 кілометрів.

Крім того, Буданов заявив, що у Росії немає резервів на "походи". 25-та армія, яка власне й становила стратегічний резерв вже задіяна у бойових діях в Україні. Причому вона недоукомплектована та абсолютно не проходила навчання. Ця армія пішла не на підсилення, а на заміну 41-ї армії, яка почала свій повільний рух в південному напрямку на "поміч" своєму угрупованню на Запоріжжі, де йдуть наші наступальні дії.

Також, уточнив розвідник, коли йдеться про Куп'янськ, то слід розуміти, що там Росія не нарощує сили, а проводить ротацію.

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