Це дозволить контролювати логістику: який населений пункт для ворога в пріоритеті на Харківщині

Сили оборони відбили два штурми росіян на Куп'янському напрямку. Зараз ворог намагається прорватися до Борової. Попри активність на інших ділянках фронту, Харківська область залишається для Росії дуже важливою.

Таку думку висловив 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зазначивши, що хоч противник тисне на Куп'янськ, важливішим для нього є інший населений пункт. Водночас Лимансько-Куп'янський напрямок Кремль розглядає в контексті важливого для нього просування.

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У ворога не вистачає особового складу

"Для ворога набагато важливіше за Куп'янськ селище Куп'янськ-Вузловий, де є залізнична станція зі всією необхідною інфраструктурою для обслуговування потягів", – пояснив він.

Також, на думку Тимочко, для росіян важливо заволодіти Куп'янськом-Вузловим, тому що той, хто буде контролювати його, може серйозно впливати на логістику як і своєї армії – в позитиві, так і противника – в негативі.

Тому Росія, армія якої прив'язана до залізниці, Куп'янськ-Вузловий розглядає як один з пріоритетних напрямків на цій ділянці фронту,

– зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Проте у ворога не вистачає особового складу, щоб водночас концентрувати потужні ударні кулаки і на Донеччині, і на Харківщині, і на Курщині.

Коли росіяни здійснювали наступ на Харківщину, вони рухались з Білгородської та Воронезької областей, де мали добре розвинуту військову інфраструктуру і де вибудували систему підтягування резервів.

Коли з'явився Курський напрямок, для окупантів постало питання щодо перекидання частини військ туди. Також у них з'явився політичний напрямок – Покровськ. Тому таке розкидування сил призвело до того, що на Куп'янському напрямку події набули сталості,

– наголосив він.

Для Кремля Харківщина залишається однією з пріоритетних областей щодо наступу. Зокрема, Лимансько-Куп'янський напрямок є достатньо серйозним, оскільки ворог розглядає його в контексті наступу на Донеччину – Краматорськ, Слов'янськ, у бік Часового Яру.

Росіяни сподіваються знайти слабке місце в нашій обороні, тому що для них дуже важливо зайняти Донецьку область, щоб Владімір Путін у недалекому майбутньому міг вийти на переговори з позиції сили,

– пояснив Іван Тимочко.

До слова, командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко сказав, що окупанти мали завдання зайти до 1 листопада 2024 року на лівобережну Куп'янщину – Куп'янськ-Вузловий. Однак українські сили провели низку заходів восени 2024 року, які дозволили відтіснити ворога з займаних позицій і надійно там закріпитися.