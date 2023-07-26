Росіяни залучили основні ресурси на Лимано-Куп'янському напрямку: яка причина

Російські загарбники не можуть досягти успіхів на полі бою, тому в хід пішов перевірений метод – брехня. Зокрема, російська пропаганда цинічно заявила про нібито "втрату" Україною одразу трьох населених пунктів поблизу Куп'янська.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зауважив, що наразі на Куп'янсько-Лиманському напрямку відбуваються безуспішні наступальні дії з боку російських окупантів. Про це він розповів 24 Каналу.

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Підірвалися й вирішили піти у наступ

Такі дії ворога були досить передбачувані, адже наприкінці 2022 року росіяни почали формувати потужний кулак для того, аби розпочати контрнаступальні дії у Куп'янсько-Лиманській осі з захопленням усього лівого берегу річки Оскіл.

Однак тоді армія Росії так і не змогла розпочати свою наступальну операцію. Тут виникає питання, чому вони зараз підірвалися і вирішили піти у наступ, коли Сили оборони сформували потужні лінії оборони. До того ж наступальні дії окупанти розпочали без залучення оперативної розвідки.

"Росіяни не залучали глибинну розвідку й розвідку боєм. То чому вони відразу залучили свої основні ударні угруповання? За деякими напрямками окупанти навіть використовують резерви", – сказав Коваленко.

Яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку: дивіться відео

Залучають основні ресурси

Загарбники по першій лінії використовують той ресурс, який потрібний для того, аби пробивати оборону, просуватися й демонструвати потужний тиск.

Треба порівняти з Запорізькою областю цю ситуацію, аби повністю зрозуміти що там не так. На Запоріжжі зараз Сили оборони діють ресурсом обмеженого функціонала, окремими підрозділами, піхотною складовою,

– зазначив військовий експерт.

Основні наші угрупування, які сконцентровані для прориву у Запорізькій області ще навіть не вступили в дію. Водночас росіяни на Лимано-Куп'янській осі залучають свої основні ресурси навіть з урахування резерву.

"Вони намагаються продемонструвати якусь максимальну загрозу. Тому я сприймаю це виключно як ситуативне прагнення відвернути увагу наших військ від Запорізької та Донецької областей і зменшити тиск на Південному напрямку",

– додав Коваленко.

Яка ситуація на фронті: останні новини

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