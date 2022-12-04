Окупантів поменшало на лінії оборони: які настрої у ворога на лівобережжі Херсонщини

У середині листопада російські окупанти під натиском ЗСУ відійшли на лівий берег Дніпра на Херсонщині. Однак і там у російських загарбників справи кепські.

Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, росіянам стає все важче утримувати території на лівобережжі Херсонщини.

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Відтак, окупанти поступово відходять від своїх позицій на лівому березі Дніпра.

Насправді це більше схоже на ротації. Однак справді окупантів поменшало на їхній лінії оборони,

– повідомив активіст.

"Частина Кінбурнської коси – щонайменше сіра зона"

За словами Молчанова, російські загарбники вже самі зізнаються, що не контролюють західну частину Кінбурнської коси. Українська артилерія остаточно знищила їхні позиції.

Росіяни вже самі не знають, чи є там українці, чи ні. Йдеться про 20 кілометрів вздовж лівого берега Дніпра та Бузького лиману. Можна сказати, що ця територія – щонайменше сіра зона,

– зазначив херсонський активіст.

Він додав, що на офіційному рівні не повідомлялося, чи є на Кінбурнській косі українські війська. Молчанов наголосив, що росіян там точно вже немає, оскільки вони не мають змоги туди просунутися піщаними дорогами коси.

Росіяни не можуть побудувати єдину систему оборони

Що стосується лісів на південь від основної лінії оборони росіян, то там, за словами активіста, теж присутні наші розвідувальні групи. З лівого берега Дніпра чутно автоматні перестрілки. Молчанов наголосив, що це означає, що росіянам на лінії оборони постійно не дають розслабитися наші з лісів.

"На лівому березі Дніпра у росіян – радше не оборона, а місцевість, насичена російськими військами. Вони стоять по селах і формують не пов'язані між собою лінії оборони", – зауважив херсонський активіст.

Колаборантів вивезли глибоко в тил

Він додав, що адміністрацію та колаборантів повністю вивезли навіть з великих міст на лівому березі Херсонщини та перевезли вглиб області. За словами Молчанова, фактично цивільного контролю над цими територіями окупанти вже не здійснюють.

Росіяни не вводять на лівому березі Дніпра рублеву зону.

Не запроваджують свою систему оподаткування.

Також окупанти не відновлюють видачу російських паспортів.

Хоча, як зазначив активіст, росіяни активно відновили ці процеси у населених пунктах на півдні захопленої території Херсонщини, зокрема у Скадовську та Генічеську.

Настрої росіян на лівому березі Херсонщини

Настрої росіян на лівобережжі Дніпра не надто оптимістичні. Як розповів Молчанов, серед росіян активно ширяться чутки про вихід з Запорізької АЕС та Кінбурнської коси.

Говорять про те, що ці території можуть здати в обмін на певні економічні можливості: чи то експорт аміаку, чи нафти трубопроводами по території України. Росіяни та колаборанти вважають це зрадою і думають, що їх там залишать напризволяще,

– розповів активіст.

Також серед російських загарбників розповсюджуються чутки про те, що у звільненому Херсоні сотнями вбивають тих, кого запідозрили у симпатіях до "руского міра" чи участі у псевдореферендумі. Молчанов наголосив, що це неправда. Втім, велику кількість колаборантів справді затримують.

Володимир Молчанов розповів про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео

Що відбувається на Херсонщині: коротко