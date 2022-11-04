Ситуація жахлива, – Гайдай сказав, наскільки готова Луганщина до зими та як вижити людям
Через дії російських окупантів жителі Луганщини опинилися у вкрай складному становищі. Багато будинків зруйновані, на людей очікує надскладна зима.
Про це 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, є території, які були окуповані росіянами без активної фази бойових дій.
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Йдеться переважно про сільську місцевість. У таких місцях люди зможуть перезимувати, адже їх врятує пічне опалення.
Якщо ж говорити про ту частину Луганщини, яка 4,5 місяці тримала всю навалу окупаційних військ, то там ситуація жахлива. Там немає нормального водопостачання, газопостачання, електрики,
– наголосив глава Луганської ОВА.
Як люди готуються до зими на Луганщині
За його словами, у містах велика кількість багатоповерхівок зазнала руйнувань: деякі повністю знищені, деякі – частково. Туди немає можливості провести ані газ, ані електрику.
Гайдай зазначив, що підготувати до зими великі міста взагалі не вдасться.
Тому деякі люди просто їдуть вглиб Луганської області й навіть самовільно займають порожні будинки, навіть якщо вони в не дуже задовільному стані. Але це все одно краще, ніж взагалі бути у квартирі без світла, води та газу,
– сказав глава Луганської ОВА.
Найкращий варіант – евакуація
Він додав, що найкращий варіант для жителів Луганщини – евакуюватися в інші регіони.
Зараз ми забираємо менше людей, не так, як протягом 5 місяців поспіль. Це пов'язано з тим, що у деяких селах залишилось дуже мало людей,
– зазначив Гайдай.
Глава Луганської ОВА розповів, що кілька днів тому побував у селі Стельмахівка, яке було деокуповане на початку жовтня. Звідти вдалося евакуювати останніх 7 жителів.
Куди можуть вирушити люди, які евакуюються з Луганської області
Як зазначив Гайдай, людей, яких евакуюють з деокупованих територій, спершу привозять до Харкова. Далі якщо є якісь родичі чи друзі, які готові прийняти евакуйованих, влада допомагає дістатися до місця призначення.
За допомогою "Укрзалізниці" ми постійно відправляємо людей туди, куди вони бажають. Якщо немає можливості зупинитися у когось, тоді вже відправляємо їх у ті області, які готові приймати наших евакуйованих людей,
– розповів глава Луганської ОВА.
За його словами, на жителів Луганщини чекають у низці областей, зокрема це:
- Хмельниччина,
- Закарпаття,
- Івано-Франківська область,
- Житомирська область.
Гайдай додав, що загалом жодна з областей України не відмовляє людям, яким довелося евакуюватися через війну.
Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині: дивіться відео
Що відбувається на Луганщині: головне
- Українські захисники продовжують звільняти Луганщину від російських загарбників. Від початку жовтня деокупували вже 9 населених пунктів.
- Російські військові не полишають надій прорвати оборону українських воїнів на Луганщині. Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, на напрямку зі Сватового до Кремінної постійно йдуть бої.
- Російські окупанти знищили понад 3 тисячі будинків в Луганській області. Тепер же окупаційна влада планує відновити цілих 4 будинки.
- В окупованому Лисичанську люди не мають що їсти. Водночас росіяни стверджують, що ситуація "покращилася". Все тому, що вони завезли у місто овочі й фрукти.