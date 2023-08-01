Зробили гірше всім: як окупанти ускладнили життя цивільним на Луганщині

Окупанти нещодавно призначили нового гауляйтера Кремінського району Луганської області. Ним став В'ячеслав Третьяков, який ставиться до цивільних ще гірше, ніж "попередники".

Третьяков кілька тижнів "чухав голову", який же наказ видати на окупованій території. І таки вигадав, як ускладнити життя не лише цивільним українцям, але й росіянам, які там перебувають. Про це повідомили джерела 24 Каналу.

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Новий гауляйтер видав абсурдний наказ

Третяков 1 серпня видав наказ, який ввів по всьому Кремінському району пропускний режим. Тепер на територію району заборонено в'їжджати будь-кому, хто не має місцевої прописки.

Цим рішенням обурені не лише українці, які перебувають в окупації, а й самі російські загарбники та росіяни, яких тут позавозили. Адже багато хто проживає у Кремінній чи поруч, проте прописаний, до прикладу, в Сєвєродонецьку.

Для того, щоб заїхати на територію району, потрібно отримати дозвіл в окупаційної "адміністрації" у Кремінній. Але віддалено, звичайно, це зробити неможливо – необхідно прийти фізично. Тож тепер всі, хто на момент видачі наказу перебував в іншому району, ніяк не можуть потрапити додому.

Хто такий В'ячеслав Третьяков Зрадник України, який народився в Сєвєродонецьку. Він воював проти українців в складі незаконного збройного формування й був одним із так званих "донскіх казаков", які знущалися з місцевих на окупованій території Луганської області. Згідно з даними бази Зрадник України, який народився в Сєвєродонецьку. Він воював проти українців в складі незаконного збройного формування й був одним із так званих "донскіх казаков", які знущалися з місцевих на окупованій території Луганської області. Згідно з даними бази Миротворець , він входив у банду терориста Дремова.

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