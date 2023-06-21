Продовжують невиконане зимове завдання, – Світан про дії росіян на Луганському напрямку
На Луганському напрямку погода завадила російським військам реалізувати всі плани під час так званої зимової "наступальної кампанії". Тож тепер окупанти марно намагаються надолужити згаяне.
Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. Він додав, що до саміту у Вільнюсі окупанти спробують досягти хоча б якихось результатів на Донецькому й Луганському напрямках.
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Росіяни активізувалися під час так званої зимової "наступальної кампанії" на Донецькому напрямку від Вугледару до Білогорівки й на Луганському – від Куп'янська до Кремінної.
Світан розповів про дії росіян на Луганському напрямку: дивіться відео
Чого намагається досягти ворог на Луганському напрямку
Військове керівництво Росії поставило перед окупантами три стратегічні завдання:
- вийти на Лиман й видавити ЗСУ;
- оточити Сили оборони;
- відтягнути частину стратегічних резервів України.
Наразі росіяни продовжують невиконане взимку завдання. Так, як у ворога залишилась невикористана техніка, яку він не зміг вивести на поле бою.
Морозів не було, йшли дощі, а м'ясні штурми ні до чого не привели, просто втрата людей,
– зазначив Світан.
Тепер на цій техніці російські солдати намагаються провести наступальні операції від Куп'янська до Кремінної вдовж всієї лінії фронту.
Обстріли йдуть доволі інтенсивні, збільшилась кількість літаків,
– сказав полковник ЗСУ в запасі.
ЗСУ на контратаках намагаються втримати наступ ворога. На деяких позиціях наші бійці проводять успішні контратаки із заходом на позиції росіян.
"Небезпечна ситуація. Росіяни зараз перекидають стратегічні резерви й намагатимуться наступати на цій ділянці", – підсумував військовий експерт.
Яка ситуація на Луганському напрямку: останні події
- На Сході ЗСУ продовжують стримувати масштабний наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва Донецької області.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр відвідала позиції наших захисників на Сході. Вона зазначила, що на Східних рубежах сьогодні гаряче, але ситуація контрольована.
- У Луганській області російські дезертири масово тікають з фронту. Тепер ворожих дезертирів розшукують підрозділи Росгвардії.