Окупанти звели новий морг в Маріуполі: Андрющенко повідомив, яка смертність в місті
Російські окупанти побудували новий гігантський морг в Маріуполі. Зараз рівень смертності в місті просто шалений.
Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, його могли побудувати з огляду на кількість загиблих цивільних та військових, які були в місті. Однак є питання, як він взагалі буде функціонувати.
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Поруч з моргом окупанти звели щось на кшталт лікарні або діагностичного центру на 69 ліжок. Туди вже приїжджали чиновники з Росії. Однак після візиту все заморозили, адже в цьому районі зараз немає достатньої напруги, щоб вести роботу такого медичного центру. Та ж сама ситуація може спіткати й на новий морг.
У Маріуполі шалений рівень смертності
Як наголошує Андрющенко, зараз в місті дійсно шалений рівень смертності. Так, з природних причин в Маріуполі помирає від 20 до 25 людей на день. Тому й для когось мають працювати морги.
Що цікаво, такий рівень смертності був в Маріуполі до початку повномасштабного вторгнення, коли там жило понад 500 тисяч людей. Зараз живе близько 100 тисяч, а рівень смертності не впав.
Населення зменшилося майже уп'ятеро, а рівень смертності той самий. Це вказує на реальну ситуацію в місті. Може з цих причин і знадобився новий морг,
– зазначив Андрющенко.
Андрющенко розповів, яка ситуація зараз в Маріуполі: дивіться відео
В Маріуполі складна ситуація: коротко
- Раніше Петро Андрющенко розповідав, що у місті залишилося від 120 до 140 тисяч людей. Однак багато хто планував виїхати після проведення російських псевдореферендумів та спроби анексії. Приблизно 60% – 70% жителів міста не матимуть опалення під час зими.
- Російські окупанти розуміють, що не здатні розв'язати проблеми з опаленням у місті. Вони активно просувають ідею "евакуації" людей на територію Росії на зимовий період.
- Попри це, окупанти активно звозять в Маріуполь росіян. Зараз, за даними Андрющенка, в місті перебуває близько 15 тисяч росіян. До кінця року їхня кількість може зрости.