Недоторканна споруда, – Андрющенко сказав, чому росіяни бояться йти на базу "Азову" в Маріуполі

У Маріуполі на проспекті Перемоги стоїть будівля, у якій раніше була база полку "Азов". Це чи не єдина будівля у місті, куди дуже бояться йти росіяни та місцеві колаборанти. Вони вірять у певні легенди щодо цього місця.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що цей проспект планують перейменувати на честь полку "Азов". За його словами, після перемоги України це точно зроблять.

Читайте також Торік там лежали тіла: в окупованому Маріуполі відкрили супермаркет на місці трупозвалища

Легенда про базу азовців

Петро Андрющенко зазначив: серед російських солдатів та місцевих колаборантів шириться байка про те, що на цій базі нібито переховуються воїни "Азову", які вночі "виходять та ріжуть усіх росіян".

Там залишилась майже єдина недоторканна споруда, яка стоїть. Зрозуміло, що росіяни пограбували все, що можна було пограбувати. Після того вони всі пішли та більше туди не заходили. По інших місцях мародери вештаються, а на територію бази "Азову" ніхто не заходить,

– пояснив він.

Останні новини Маріуполя