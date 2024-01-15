Для людей не роблять нічого, – Осиченко розповів про медицину в Маріуполі

Життя людей на окупованих територіях радше нагадує виживання, адже ворог навіть не намагається зробити його прийнятним. Зокрема, це стосується якості медицини.

Президент "Маріупольського телебачення" Микола Осиченко сказав 24 Каналу, що лікарні в Маріуполі переоблаштовують під поранених загарбників, а тому цивільні мешканці змушені їхати до Донецька. У місті проблема не лише з медзакладами, а й з персоналом, адже росіяни не поспішають туди їхати навіть за великі гроші.

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"Ті ремонти, замазування дірочок були лише для камер, лише для шоу. Насправді для людей там не роблять нічого", – констатував Осиченко.

За ці два роки збільшився відсоток смертності від захворювань, які раніше легко виліковували, як-от від запалення легенів.

Яка ситуація з опаленням

З початком зими й морозів у Маріуполі гостро постала ще одна проблема – опалення. Ситуація жахлива – як через наближеність до моря, так і внаслідок бездіяльності російських окупантів.

До слова, навіть ворог визнав труднощі в цій сфері, але не з метою подолати їх, а щоб перемкнути увагу з відсутності опалення під Москвою.

"Їм потрібно було чимось загасити це медійний спалах", – пояснив Осиченко.

Що відбувається в Маріуполі: останні новини

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про збільшення кількості російських баз у районі. Це може свідчить про підготовку до наступальної операції біля Мар'їнки або Вугледара.

Водночас ворог має дедалі більше проблем з логістикою в Маріуполі. Як відомо, 6 січня українські військові знищили недобудований залізничний міст через Кальміус.

Крім того, у Маріуполі триває цвітіння "бавовни". Так, вранці 13 січня прилетіло по казармі, де розквартирувались окупанти. Там спалахнула пожежа.