Справжня війна за Маріуполь: що зараз відбувається між окупаційною владою

У внутрішніх війнах за контроль над тимчасово окупованим Маріуполем перемогла фсб. Зокрема, завдяки самопроголошеному лідеру Чечні Рамзану Кадирову та ватажку так званої "ДНР" Денису Пушиліну.

Зараз між Кадировим та Пушиліним триває боротьба. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Конфлікт Кадирова та Пушиліна

Петро Андрющенко зазначив, що Пушилін – це ставленик фсб, завдяки їм він переміг. Після цього Кадиров отримав бізнес з металобрухту та Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча на знак вдячності від Пушиліна.

Конфлікт, який існує між Кадировим та Пушиліним. Там причина не тільки у грошах. Річ у тім, що Пушилін бачить себе на місці Кадирова з точки зору російської політики. У нього є всі шанси для того,

– сказав посадовець.

Пушилін поки виграє у цьому протистоянні. Він постійно перебуває біля кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Гауляйтер у Москві буває частіше, ніж у Донецьку.

Одна з воєнних веж Кремля, яка за війну, наближає Пушиліна до Путіна, він їм вигідний. Тому ватажок так званої "ДНР" сьогодні має достатньо ваги, щоб воювати з Кадировим. Зокрема, він заборонив чеченському терористу вивозити металобрухт з території Донецької області.

Крім того, за підтримки фсб у Маріуполі фінансово панує віцепрем’єр уряду Росії Марат Хуснуллін. Він опікується забудовами, ремонтами. Також Хуснуллін володіє та керує портом.

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