Везуть танки, щоб закопувати в землю: окупанти посилено укріплюються навколо Маріуполя

На тлі успіхів українських військових російські окупанти почали посилено укріплюватись. Зокрема, ворог намагається вибудувати оборону навколо Маріуполя на Донеччині.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко сказав 24 Каналу, що російські загарбники розумно оцінюють ризики, попри всю показну браваду в пропаганді.

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"Вони активно везуть деревину, щоб укріплювати бліндажі. Везуть техніку, яка вже не може пересуватись самостійно, щоб їх закопувати і використовувати виключно як вогневі точки", – розповів Андрющенко.

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За його словами, окупанти посилено укріплюються вже понад два тижні. Вони почали будуватись, щойно вийшли з Урожайного.

Де пролягає ворожа лінія оборони

На сьогодні російські окупанти будують лінію оборони від Нікольського до Розівки – кордону між Донецькою і Запорізькою областями в напрямку Пологів.

Крім того, вони частково будуються на південь від Нікольського – до Мангуша. Цей напрямок цікавий тим, що українські військові можуть по ньому перерізати сухопутний коридор до Криму, навіть не заходячи в Маріуполь.

Російським окупантам тривожно в Маріуполі: останні новини

Літо 2023 року в окупованому Маріуполі було по-справжньому "гарячим". Було знищено 21 ворога, і ця тенденція зберігатиметься до звільнення міста.

Українські військові мають успіхи на захід від Вугледара. Захисники знищують ворожу артилерію та готують плацдарм для наступу в напрямку Маріуполя.

Вранці 7 вересня в Маріуполі пролунали вибухи. Після цього спалахнула пожежа в районі зруйнованого ТЦ "Порт-Сіті" та бетонного мінізаводу. Росіяни підіймали в повітря авіацію.