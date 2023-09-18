Самоліквідація по-російськи: кадирівці підірвались на мінах на території "Азовсталі"

В тимчасово окупованому Маріуполі загарбники перебувають в постійній небезпеці. Лише силами українського спротиву було ліквідовано протягом кількох місяців 36 окупантів. Однак навіть без спротиву вороги в Маріуполі й самі гарно справляються з самоліквідацією.

Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що нещодавно на території "Азовсталі" підірвався кадирівець.

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Повернулися не всі

В Маріуполі підрозділи кадировців базуються на території металургійного комбінату імені Ілліча.

Проте "Азовсталь" їм не дає спокою. Хоча територія заводу й досі залишається настільки замінованою, що там небезпечно перебувати,

– пояснив радник мера Маріуполя.

Однак для того, щоб росіяни мали можливість "подорожувати" по "Азовсталі", сапери проклали їм окремі стежки, по яких можна безпечно ходити.

Петро Андрющенко розповів про "самоліквідацію" кадирівця на "Азовсталі": дивіться відео

Кадирівці поїхали на "Азовсталь" різати метал, а повернулися звідти не всі. Один з них підірвався на міні на території заводу. Інші вижили.

"Місто мститься і буде мститися, тому що не можна такого пробачити й забути", – наголосив Петро Андрющенко.

Що відбувається в окупованому Маріуполі

В місті за загадкових обставин загинули 11 окупантів, серед них 2 офіцерів. Ці дані підтвердив російський генштаб, а також так зване "МВС" проросійських бойовиків у Донецьку. Російські військові, яким було від 23 до 42 років "померли від раптової зупинки серця". Загарбники припускають, що 11 окупантів могли отруїти диверсанти або ж жителі Маріуполя.

Водночас на місцевих жителів здійснюється постійний тиск з боку загарбників. В Маріуполі залишилась лише 5-та частина мешканців – приблизно 100 тисяч людей. І окупанти погрожують забрати квартири або будинки, які вцілили, якщо в них не проживають їхні власники. Окупаційна влада визнає таку нерухомість "безхозною" та передає її у власність так званої "ДНР".

Крім того, в Маріуполь з'явилося дуже багато представників різних так званих народностей Росії. Ба більше, оголошення, які розклеєні у місті, написані не російською мовою, а мовою тих самих народностей Росії та тих країн, які мають "дружні стосунки" з країною-агресоркою.