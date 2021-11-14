Ситуація з мігрантами в Білорусі: Данілов проведе нараду в Луцьку

Секретар РНБО Олексій Данілов 14 листопада проведе міжвідомчу нараду в Луцьку. Головним питанням порядку денного є охорона державного кордону з Білоруссю.

На нараді з Олексієм Даніловим планують обговорити виконання рішення РНБО про додаткову охорону кордону з Білоруссю.

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На засіданні будуть присутні голови декількох ОДА

На міжвідомчій нараді, крім голови Волинської ОДА, будуть присутні очільники Чернігівської, Житомирської, Рівненської та Київської областей. Тобто усіх регіонів, які межують з Білоруссю.

Метою наради є питання координації центральної та місцевої влади, правоохоронців і військових у питаннях захисту державного кордону через ситуацію з мігрантами в Білорусі.

Посилення охорони кордону з Білоруссю: головне

Після ухвалення рішення РНБО, уранці 11 листопада голова МВС Денис Монастирський терміново вирушив на Волинь для перевірки державного кордону. Там міністр заявив. що кордон додатково охоронятимуть 8 500 військових.

Того ж дня у Волинській області провели навчання з протидії масового порушення лінії розмежування мігрантами.

Пізніше Монастирський анонсував ще одні навчання, ідею проведення яких підтримав президент. Однак міністр не уточнив дати їх проведення.

також за словами Дениса Монастирського, МВС готується до будь-якого розвитку подій.