Майже не дозволяє працювати артилерії, – Кім про те, що від Миколаєва відсунули лінію фронту

Російські окупанти перебувають на різній відстані від Миколаєва. Проте в середньому лінія фронту проходить за 30 кілометрів від обласного центру, що практично робить неможливим удари ворожої артилерії.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він наголосив, що росіяни, обстрілюючи регіон, діють не інакше, як терористи.

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Росіяни б'ють по місцях скупчення людей

Якщо брати послідовність їхніх дій за кілька днів: був ТРЦ у Кременчуку, потім – п'ятиповерхова будівля у спальному районі (це один із таких заповнених старими хрущовками район, там нічого не може бути). А потім ракета прилетіла до торговельного центру в Одесі, біля злітної смуги,

– розповів Кім.

Тероризм росії полягає в тому, каже голова ОВА, що б'ють війська агресора по місцях масового скупчення людей.

Хочеться, щоб не гинули люди, – Кім

Віталій Кім зауважив, що керувати прифронтовим регіоном протягом 4 місяців зовсім "невесело". Він зазначив, що головне бажання – це перемогти і, аби не гинули люди. Адже найважче – не виконувати поставлені завдання, а дивитись, як страждає населення.

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Ситуація на прифронтовій Миколаївщині: останні новини

5 липня вороги завдали масованого удару по Миколаєву. Після обстрілу спалахнули 2 потужні пожежі.

Одна з ракет прилетіла у Будинок культури, зруйнувавши його повністю.

Також зранку 5 липня противник запустив одразу 6 ракет по Баштанці, 3 з них вдалось збити.

А 1 липня у бік обласного центру полетіли одразу 12 ракет. Частину з них вдалось збити, а решта снарядів поцілили у приватні підприємства.

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