Може, поповнить "концерт Кобзона", – Хлань про зрадника, якого підірвали в Новій Каховці

В окупованій Новій Каховці на Херсонщині підірвали автівку секретаря партії "Єдіная Расія" – Владіміра Малова. Колаборанта з тяжкими пораненнями доправили до лікарні, де надають допомогу.

Депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань прокоментував 24 Каналу черговий інцидент зі зрадниками на окупованих територіях. За його словами, Малов активно агітував за "Єдіную Расію" на псевдовиборах, що відбулись у вересні.

До вашої уваги Вважали безпечним місцем: деталі потужної "бавовни" в Раденську на Херсонщині

"Сьогодні його авто було підірвано. Сподіватимемось, що він поповнить "концерт Кобзона", як усі зрадники мають це зробити", – констатував Хлань.

Підрив автівки Малова вже підтвердили так званий "голова" окупаційної адміністрації Херсона Владімір Сальдо і так званий "сенатор обласної ради" Ігор Кастюкевич.

Взяв участь у "привітанні" Путіна

Сьогодні, 7 жовтня, російський президент святкує свій день народження. Відомо, що Малов взяв участь в акції "вітання" – у Генічеську організували окремий штаб для збирання листів Путіну. Але, можливо, фінальний акт колаборанта ще попереду.

Ситуація на Херсонщині: останні новини

Вранці 6 жовтня російські окупанти обстріляли центр Херсона. Було влучання в житлові будинки. За попередніми даними, постраждала одна людина.

Крім того, 5 жовтня ворог ударив по Бериславу і влучив у лікарню. Унаслідок атаки постраждало двоє медпрацівників, а також було пошкоджено два автомобілі швидкої допомоги.

До того ж 3 жовтня росіяни застосували авіацію проти жителів Антонівки. Було зруйновано будинки, виникла пожежа. На жаль, одна людина загинула, ще семеро – отримали поранення.