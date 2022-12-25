Атаки росіян стають усе менш інтенсивними: полковник ЗСУ розкрив причини

Атаки росіян на найгарячішому напрямку, Бахмутському, стають усе менш інтенсивними. По можливості вогневого ураження у нас уже фактично паритет.

Таку думку 24 каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Раніше повідомлялось про те, як часто ворог застосовує літаки на фронті.

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У росіян немає ресурсу для підтримки піхоти

Світан розповів, що росіяни відчувають нестачу броні під час своїх атак, бо вони наступають на Бахмут з боку полів, а ЗСУ обороняються на лінії міста. У полях нині такі погодні умови, що броньована техніка не пройде, а тому ворог атакує невеликими групами по 10 – 100 чоловік без належної підтримки. Єдине, що в них ще залишається – це артилерія.

Артилерії дійсно було багато, ледь на 1 до 20 по співвідношенню стволів. Нині воно лишається таким самим, але ми знищуємо логістичні ланцюжки і склади. Відновити склад боєприпасів доволі складно, а ось втратити його можна одним ударом HIMARS,

– зазначив полковник запасу ЗСУ.

Світан про те, що атаки росіян під Бахмутом стають усе менш інтенсивними: дивіться відео

Паритет в артилерії

Військовий експерт продовжив, що вони ще не вийшли на повну нестачу снарядів, але кількість обстрілів зменшилась. Малі тактичні групи без підтримки броні й потужного артилерійського вогню не мають зиску. А тут ще й наша артилерія підійшла, ті резерви, що були на правобережжі Херсонщини перекинуті на Бахмут.

"Зараз можна говорити про більш-менш паритет у вогневому враженні, які можуть наносити й українські війська, зокрема. Тому останнім часом і зменшилась кількість атак, бо піхоту немає чим підтримати, окрім як артилерії. Звісно, до снарядного голоду вони ще не дійшли, але мінімум вдвічі – втричі зменшилось вогневе ураження артилерією", – зауважив льотчик-інструктор.

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