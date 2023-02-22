Бої під Бахмутом: Жданов розповів про новий задум росіян

Російські окупанти не полишають спроб просунутися на певних напрямках. Однак українські захисники стійко стримують системний натиск ворога.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, на Сході України тривають запеклі бої.

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Зокрема, росіяни й далі намагаються атакувати місто-фортецю Бахмут на Донеччині.

Що замислили росіяни біля Бахмута

Як розповів Жданов, окупанти посилили мінометний вогонь на усій лінії фронту на Бахмутському напрямку. Також протягом минулої доби ворог обстріляв близько 20 населених пунктів на цій ділянці фронту.

Російські війська намагаються наростити вогневі зусилля, але не шляхом застосування ствольної артилерії по передньому краю фронту. Замість цього росіяни намагаються саме мінометами вибити нашу піхоту,

– пояснив військовий експерт.

Жданов зазначив, що зараз в української армії ситуація з мінометами набагато гірша, ніж у російського окупаційного війська.

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ЗСУ зупинили спроби наступу ворога

Попри постійні спроби атакувати Бахмут, ворогу не вдається просунутися на цьому напрямку.

"У Бахмуті все стабільно. Окупанти тиснуть, однак спротив наших сил зріс і сьогодні ми фактично зупинили будь-які спроби наступу з боку ворога", – наголосив Жданов.

Втім, за словами військового експерта, російські військові можуть планувати нові атаки.

Небезпека атак з північного флангу

Він додав, що зараз важливо спостерігати за тим, що відбувається на північному фланзі на Донбасі.

Хоча ми там і зупинили вклинення, але виступ у лінію фронту залишився. Росіяни будуть намагатися перекинути резерви, наростити зусилля та відновити наступ,

– сказав військовий експерт.

Жданов зауважив, що саме від таких флангових ударів залежить доля всього гарнізону у місті Бахмут.

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