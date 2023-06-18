Вони розказують сумні історії, – Гуменюк повідомила, ким ворог укріплює першу лінію оборони

Російські окупанти побудували великі лінії оборони на Півдні. Однак безпосередньо на нулі там перебувають малопідготовлені окупанти.

Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру Сил охорони і оборони Півдня Наталія Гуменюк. Дії російських окупантів в черговий раз свідчать про те, що їм плювати на людські життя.

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Кидають тих, кого не шкода

Як наголосила Гуменюк, на першому рубежі загарбники переважно кидають тих людей, яких їм зовсім не шкода. Вони погано підготовлені та екіпіровані.

Так зване "гарматне м'ясо", яке понабирали з місць тримання під вартою. Люди непідготовлені, необізнані у військовій науці. Фактично вони є стримувальною силою у зоні нашої відповідальності,

– зауважила Гуменюк.

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Це можна побачити також з обмінного фонду, який вдається поповнювати на цьому напрямку. До прикладу, окупанти, які потрапили в полон внаслідок підриву Каховської ГЕС, також виявилися звичайними зеками. Вони розповідали "сумні історії" зі свого життя в тюрмах.

Натомість підготовлені та професійні резерви російські окупанти переважно розміщують поблизу другого рубежу оборони. Там вже можна побачити кадрових військових.

Полонені росіяни: коротко