Шлях для ворога перекритий: що відбувається на Південному фронті

Окупанти закріпилися на півдні Роботиного Запорізької області та намагаються просуватися малими групами. Водночас в районі Кринків Херсонської області ворог періодично здійснює штурмові дії.

Напружена ситуація й на островах Дніпра. Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зазначивши, що сьогодні шлях для ворога островами Дніпра – перекритий.

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Ситуація навколо Роботиного

Російські окупанти не змогли захопити Роботине Запорізької області. Село перебуває під контролем Збройних Сил України. Ворог закріпився на півдні, де раніше була розташована школа.

"Звідти окупанти періодично намагаються просуватися вперед малими групами, закріплюватися і накопичувати кількість особового складу, аби рухатись далі. Поки що їм це не вдається, вогневий контроль з нашого боку чіткий та ефективний", – повідомив речник Української добровольчої армії "Південь".

Що відбувається біля Роботиного: дивіться на карті

ЗСУ загнали окупантів в "нори" в районі Кринків

У районі Кринків Херсонської області ворог періодично продовжує штурмові дії різної інтенсивності. Зокрема, намагається використовувати там авіаційне озброєння. Водночас у дроновій складовій – перевага точно за нами.

Дрони загнали ворога у ті "норки", де він сидить, але й ті "норки" дістають. Крім того, на напрямку Кринків ворог не використовує техніку, тому що вона одразу знищується. Також там дуже ефективна наша контрбатарейна боротьба – артилерія з правого берега, яка дуже чітко працює,

– повідомив Братчук.

Що відбувається біля Кринків: дивіться на карті

На островах Дніпра жорсткі бої

Росіяни періодично проводять дії на островах Дніпра. Там вони використовують будь-які плавзасоби – маленькі катери та іноді навіть скутери.

"Не лякайтеся, дійсно закріплюються на певних островах, але роблять це підводним способом. Звичайно ці десанти знищуються, тому ситуація є контрольованою, надзвичайно напруженою, бої жорсткі. Наші оборонці проводять дуже багато заходів, які не дозволяють ворогу рухатися уперед, тому що острови – це контроль за Дніпром, це можливість просування ДРГ на той же правий берег. Сьогодні цей шлях для ворога перекритий", – підсумував Братчук.

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