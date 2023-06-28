Крим – основна база: як швидко окупанти можуть поповнити резерви на Півдні
У межах нової фази наступу українські військові продовжують просуватись на різних напрямках. Водночас російські окупанти ще мають достатньо резервів.
Про це 24 Каналу розповів боєць ЗСУ і журналіст Тарас Березовець. За його словами, очікування противника щодо підриву Каховської ГЕС частково справдились.
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"Противник має у своєму розпорядженні достатню кількість резервів. Їхня тилова база – це АР Крим, і на цій окупованій території противник завжди тримає потрібну кількість резервів, які може перекинути на найнебезпечніші напрямки", – сказав Березовець.
Росія має достатньо резервів: дивіться відео
До того ж після підриву Каховської ГЕС суттєво ускладнилось проведення десантної операції ЗСУ на лівому березі Херсонської області. Це дало змогу росіянам зняти частину резервів і перекинути їх на Мелітопольський напрямок.
Резерви є, але низької якості
Ворог досі контролює сухопутний міст, який з'єднує Росію з окупованим Кримом. Тому загарбники можуть перекидати підрозділи як з півострова, так і з країни-агресорки. Однак мовиться про недосвідчених солдатів.
"Інше питання – якої якості будуть ці підрозділи. Це будуть точно не вагнерівці, а новонабрані російські бригади", – зазначив Березовець.
Ситуація на Херсонщині: останні новини
- Одна з причин, чому ворог підірвав Каховську ГЕС – унеможливити наступ ЗСУ на Херсонському напрямку. Прорвати фронт там тепер неможливо через підтоплення й мокрий ґрунт, однак це лише питання часу та погодних умов.
- Як відомо, після підриву Каховської ГЕС окупанти почали перекидати свої війська з лівобережжя. Таким способом ворог намагається посилити Запорізький і Бахмутський напрямки.
- Нагадаємо, ранок 22 червня для окупантів розпочався не з кави. З'явилась інформація про влучання по низці мостів між Херсонщиною та тимчасово окупованим Кримом. Під атаку потрапив і Чонгарський міст, який перетворився на решето.