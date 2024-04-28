Наскільки швидко можна стабілізувати фронт: військовий експерт сказав, що допоможе ЗСУ

Просування російських окупантів відбувається через затримки допомоги Україні від США та нестачу боєприпасів у ЗСУ. Також на це впливає нестача людей у Силах оборони.

Однак все одно ще рано говорити про стабілізацію фронту, адже ще на якийсь час ворогу вистачить ресурсів для наступу. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман.

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Наступального потенціалу ворогу поки вистачить

Давид Гендельман зазначив, що просування росіян в останні місяці не дуже велике, якщо враховувати формат війни, який триває останні півтора року. Просування ворога одночасно на кількох напрямках відбувається насамперед через нестачу снарядів та людей на фронті.

На нестачу артилерійських боєприпасів та певного озброєння вплинула затримка допомоги від США. Зараз Конгрес проголосував за пакет допомоги, а американський президент Джо Байден його підписав. Можливо, протягом травня можна буде побачити якісь поставки від США.

Закон про мобілізацію прийнятий та набуде чинності 18 травня. Поки на фронті не з'явиться достатня кількість мобілізованих українців, навряд чи вдасться стабілізувати ситуацію на полі бою.

Можна сказати, що поки навряд чи можна очікувати краху фронту, великого прориву. Але враховуючи, що практично щодня на кількох ділянках фронту є хоч якесь російське просування, поки що рано говорити про стабілізацію,

– сказав військовий експерт.

За його словами, поки рано говорити про те, що найближчим часом українська армія скрізь зупинить просування окупантів. На якийсь час російського наступального потенціалу ще вистачить.

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