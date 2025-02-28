"Ви реально вірите, що Путін зупиниться?": як може змінитись фронт після переговорів

Поведінка росіян на полі бою не змінюється. Вони мають лише один спосіб ведення війни – це напад, штурм. Ворог постійно атакує або принаймні намагається створити умови для початку атаки. Окупанти воюють на знищення.

Єдине, що змінилося – у загарбників залишилося дуже мало танків, броньованих машин. Це 24 Каналу зауважив австрійський військовий аналітик Том Купер.

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"Вони все ще атакують, штурмують по 10, 15, 20 разів на день. Просто роблять це іншими способами. Зараз вони відправляють кілька солдатів сюди, ще кілька туди й так далі. Так вони шукають слабкі місця в українських позиціях. Рано чи пізно зазвичай їх знаходять, але до того часу вони можуть втратити 200 військових. По-іншому вони не вміють", – пояснив він.

Говорять, що Росія не зможе ігнорувати свої великі втрати в Україні дуже довго. Однак кремлівський диктатор Владімір Путін зовсім не переймається тим, скільки російських бойовиків гине під час штурмів.

Розміщення миротворців в Україні

Західні партнери обговорюють можливість відправлення до 30 тисяч військових в Україну для миротворчої місії для стримування та забезпечення миру. Том Купер зазначив, що для розміщення миротворців потрібно, щоб там уже був мир, якого на території нашої держави немає.

Для того, щоб підтримувати цей мир, їм потрібно розгорнути війська на фронті довжиною 1500 кілометрів. Насамперед їм потрібно знайти для себе місце. Також їм потрібен мандат, який надає їм потужні можливості для відповіді. А це означає, що вони повинні мати велику кількість вогневої потужності у своїх руках і право її застосовувати,

– підкреслив він.

Якщо росіяни стрілятимуть в українців або українці в росіян, миротворці мають право стріляти у відповідь, поки той, хто стріляє, не припинить. Це не станеться, адже ніхто не відправить європейські війська в Україну для підтримки миру, коли його немає.

"Якщо Дональд Трамп і Владімір Путін зустрінуться і погодяться, що вони встановлять перемир'я в Україні, ви серйозно очікуєте, що Путін перестане стріляти? Навіть якщо так, чи хтось веде переговори з Україною? Якщо ні, тоді чому Україна повинна зупинятися? Все просто", – наголосив австрійський військовий аналітик.

Розміщення миротворців передбачає наявність миру, а в Україні його немає. Його не буде, поки росіян не вдарять так сильно, щоб вони більше не наважувалися атакувати Україну.