Херсонських кавунів буде більше: як аграрії працюють під обстрілами на деокупованих територіях

Після звільнення правобережжя Херсонської області восени 2022 року, місто Херсон та інші громади живуть у важких умовах. Однак попри те, що ворожі обстріли на звільнених територіях не вщухають, місцеві підприємства продовжують свою роботу.

Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, наголосивши, що складніша ситуація з промисловістю, адже її відновлення наразі неможливо. Водночас деякі підприємства, здебільше невеликі торговельні, вже працюють.

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Потрібна допомога підприємцям

Активно розвивається на деокупованих територіях Херсонщини сьогодні аграрний сектор і все, що з ним пов'язано. Хоча окупанти продовжують постійно обстрілювати агропідприємства, вони намагаються у важких умовах відновлюватись та виживати.

Найсильніше страждають підприємства, що розташовані ближче до узбережжя. А ті, що трохи далі від нього, починають працювати та поступово виходити з кризи. Зараз аграрії вже вийшли в поля, розпочалась весняна посівна. Підприємці звітують, що цього року буде набагато більше херсонських кавунів, які знає вся країна,

– зазначив депутат Херсонської обласної ради.

В цьому сенсі, за його словами, важливо розглянути питання пільгового кредитування та допомоги фермерам деокупованої території Херсонської області. У них знищена вщент техніка, вони не мають обігових коштів. За два роки, що аграрії не працювали, вони не мали змоги підтримувати своїх підприємства, працівників.

Також їм потрібна допомога з розмінування, адже багато полів ще залишаються небезпечними.

"Необхідна допомога і з відновлення виробництва, можливо запровадження певних програм від держави для підприємців, які працюють в дуже складних умовах", – підкреслив Сергій Хлань.

Ситуація в Херсонській області