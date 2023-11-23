Росіянам незручно виконувати будь-які дії, – Світан розповів, яка ситуація у Бахмуті

Зараз на Бахмутському напрямку в режимі активної оборони перебувають й українській, і російські війська. Ворог намагається відновити своє положення північніше від Бахмута, зокрема зайняти декілька висот в районі Берхівки.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Днями командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони мають успіхи південніше Бахмута.

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У росіян погане оборонне положення

Раніше Збройні Сили провели низку успішних атак та відкинули росіян за один з рубежів оборони – за залізничну дорогу, яка йде з Горлівки в бік Бахмута. Біля Бахмута три лінійних орієнтири: залізнична дорога, шосе та річка Бахмутка.

Окупанти зараз відкинуті за залізничну дорогу на низини. Водночас українські бійці перебувають на висотах. У цих низовинах росіянам незручно виконувати будь-які дії ні наступальні, ні оборонні. Їм треба або знову піднятися на висоти, з яких їх скинули, або взагалі відходити на правий берег Бахмутки,

– мовив Світан.

Оборонятися на зниженні практично неможливо. Російські загарбники перебувають під постійним вогневим контролем наших батарей, які стоять на висотах біля Кліщіївки та Андріївки, Курдюмівки та Бахмута.

Тут будуть постійно йти бої поки ЗСУ або не знищать росіян, або ворог сам не піде на правий берег Бахмутки. Сили оборони влаштовує контроль висот північніше Бахмута. Далі ми поки точно не будемо рухатися,

– зазначив військовий експерт.

Армія Росії зараз має погане оборонне положення на Бахмутському напрямку через те, що ЗСУ контролюють висоти. Проте окупанти намагаються піднятися назад, щоб хоч якось перезимувати, але у них це не вийде.

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"Там достатньо сил та засобів. Й Куп'янськом, й Бахмутом займається генерал Сирський. Він правильно та грамотно оперує резервами, утримуючи ситуацію", – додав Світан.

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