Щодня фіксуємо атаки, – у ЗСУ розповіли, які підрозділи ворог жене до Мар'їнки
На Сході України точаться запеклі бої. Зокрема, на Мар'їнський напрямок росіяни стягують нові підрозділи й техніку та продовжують безуспішні штурми. Мета російських загарбників – повністю захопити Луганську та Донецьку області.
Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів 24 Каналу про ситуацію та загрози біля Вугледара й Мар'їнки. Нині окупанти відчайдушно намагаються відновити втрачені позиції.
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Мар'їнка – це фактично тил до Вугледара, де свого часу елітні війська країни-агресорки втратили значну кількість живою сили й техніки, намагаючись прорватися у місто.
Які підрозділи на Мар'їнський напрямок стягують росіяни: дивіться відео
Женуть нові підрозділи
У Мар'їнку ворог б'ється ще з 2014 року. Впродовж минулої доби біля Мар'їнки було зафіксовано 11 атак. Зокрема, російські війська здійснили невдалу атаку по околицях Мар'їнки та Новомихайлівки.
Зараз щодня фіксуємо атаки,
– зауважив Штупун.
Окупанти женуть на Мар'їнський напрямок мотострільців і підрозділи "Шторм-Z". Якщо проводити аналогію з Другою світовою війною, то "Шторм-Z" – це щось подібне на штрафбат.
Штрафні військові підрозділи– військові підрозділи, в які у воєнний час як покарання направлялися військовослужбовці, які вчинили злочини. Під час Другої світової війни штрафні військові підрозділи існували у вигляді штрафних батальйонів і штрафних рот. Крім Червоної армії, штрафні підрозділи були в збройних силах інших держав.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Незабаром розпочнеться сезон осінніх дощів. Однак, на думку західних журналістів, негода не завадить українським бійцям проводити успішні операції, оскільки ЗСУ застосовують проти російських окупантів комбіновані удари.
- Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що нібито росіяни збираються виходити з Бахмута. Проте за словами начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша, нині у місті-фортеці ворог зосередив понад 10 тисяч окупантів. Така ситуація не зовсім схожа на ту, що росіяни готуються до здачі міста.
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