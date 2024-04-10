Одна єдина причина: чому Путін не приїжджає на місця повені або терактів

В російському Орську 5 квітня прорвало дамбу, через що населений пункт суттєво затопило. Попри це, Путін навіть не приїхав туди.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер, письменник, публіцист, громадський діяч Ростислав Мурзагулов, зауваживши, що Путін не хоче приїздити на місця, де є реальні проблеми. Йому значно комфортніше уникати будь-яких незручностей.

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Путін живе у вигаданому світі

Як наголосив Мурзагулов, коли стався теракт у "Крокусі", кортеж Путіна проїжджав повз торговий центр. Диктатор мав би перебувати на місці подій. Але він не хоче цього робити.

Це страх. Він не хоче бути там, де є реальні проблеми. Він – патологічний боягуз. Путін розуміє, що рано чи пізно люди зрозуміють, що він у всьому винуватий. І це добре для нього не закінчиться. Йому страшно їхати туди, де є наслідки руйнівної діяльності,

– сказав Мурзагулов.

Путіну значно приємніше жити у вигаданому світі, де він "вєлікій" і у нього все добре. Основна проблема, що у такому випадку до нього важко добратися.

Йому приємніше жити у вигаданому світі. Тут є один недолік. До нього доволі тяжко пробратися, умовно, якійсь групі з громадян Таджикистану,

– зауважив Мурзагулов.

Ситуація в Росії: коротко