У Росії паніка: які сценарії щодо війни можуть розглядати в Кремлі

Ситуація на російсько-українському фронті розгортається геть не так, як хотіла б країна-агресорка. Саме тому в Кремлі розглядають різні сценарії щодо війни.

Політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок перелічив 24 Каналу три варіанти розвитку подій, які може продумувати Росія. Зокрема, ідеться про зміну влади в Україні.

До теми "Майдан-3": Зеленський заявив, що Росія планує усунути його від влади до кінця року

"У Росії реально є паніка. Вона в публічній площині не проявляється, але вона очевидна – цього не можна не помітити. Тому вони моделюють різні сценарії, зокрема зміни Зеленського", – зазначив Клочок.

У Росії розглядають різні сценарії щодо війни: дивіться відео 24 Каналу

Імовірно, мова не про фізичне знищення українського президента, а про його відставку шляхом розхитування ситуації в нашій країні.

У такий спосіб Кремль прагне отримати перемовника, який погоджуватиметься на переговори безпосередньо з Владіміром Путіним. Адже Зеленський неодноразово заявляв, що ніяких переговорів з російським президентом не вестиме.

Інші сценарії

Крім зміни влади в Україні, Кремль також розглядає зміну влади в самій Росії. Тоді, мовляв, Зеленський погодиться на перемовини.

Хоч у Росії і виношують план зміни Путіна, але поки що Кремль не готовий однозначно заявити про те, що Путін не йде на наступні вибори – бо він іде на вибори,

– констатував Клочок.

До того ж політична еліта Росії розглядає зменшення інтенсивності воєнних дій на фронті. Але пояснити більшості своїх громадян, чому були такі серйозні втрати на фронті, для чого взагалі починалась ця "СВО", буде непросто. Особливо якщо Україна таки вступить у НАТО.

Росію потрібно зупинити: хто це може зробити