Це питання розпаду, царя там вже не існує, – Подоляк про наростання паніки в Росії

Держава в Росії починає зникати. Держава, як правила, як інституції, як якісь регламентації й це дуже красномовний приклад того, що відбувається.

Про це 24 каналу розповів радник глави ОПУ Михайло Подоляк. Він також зазначив, що тому справді є там тяжкі статті та є певні правоохоронні інституції, які сьогодні не мають ніякого впливу на ситуацію.

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За словами Подоляка, всі розуміють, що якщо, наприклад, вони хочуть ввести дуже потужне покарання для так званих "іноагентів", тобто вони можуть без суду і слідства отримати довічне ув'язнення.

І таким чином, Михайло Подоляк каже – зникають будь-які інституції, які мають показати, що ця країна має відношення до сучасної цивілізації.

В Росії не існує поняття "держава"

"Я не кажу про демократію і свободу слова – цього в Росії з 2000-х років вже не існує і поступово зникало. Але ми сьогодні говоримо про ключові елементи держави як такої. Тобто закон і правоохоронні органи", – каже Подоляк.

Повне інтерв'ю із Михайлом Подоляком: дивіться відео

На його думку, всі бачать, що Росія поступово йде до такого "воєннократії", чи навіть "зекократії".

Це буде не Російська Федерація, а "уркська федерація" – мені видається, що вона видаватиметься саме так. Тому що діятимуть лише "вовчі" закони – закони, які прийняті в колоніях, тюрмах тощо,

– резюмує радник Єрмака.

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