Зараз ми за рік-два до 1917-го, – політтехнолог з Росії про можливу революцію
Російські опозиціонери наголошують, що в Росії назріває революційна ситуація. Триває мобілізація, призовники не хочуть воювати, матері мобілізованих записують відео, в яких звертаються до Владіміра Путіна і Сєргєя Шойгу.
Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов зазначив, що не дивлячись на існування суперечностей між владою та суспільством, революційна ситуація в Росії ще не дозріла до своєї кульмінації. Про це він розповів 24 Каналу.
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Опозиція розчарована
Він наголосив, що російська опозиція зараз розчарована тим, що путінський режим досі не звалився.
Восени, коли були деокуповані території в Харківській та Херсонській області і окупанти зазнали поразки, здавалось, що ще трохи і все вибухне в Росії. Але не вибухнуло. Ситуацію на фронті вдалось більш-менш стабілізувати. Навіть намагаються наступати, хоча це не дуже вдається. Принаймні вони не втікають,
– зауважив політтехнолог.
За його словами, всередині країни-агресорки ситуацію теж поки що контролюють.
"Репресії йдуть на повний хід, саджають навіть за мислезлочин – у батька відбирають доньку за те, що вона намалювала антивоєнний малюнок в школі", – нагадав він.
Аббас Галлямов про революційну ситуацію в Росії: дивіться відео
Рано чи пізно режим зламається
На думку Галлямова, у цьому сенсі зараз в Росії спад революційних настроїв.
Але все одно в Росії існують колосальні суперечності між владою і суспільством, і цей спад тимчасовий. І за ними завжди йде підйом,
– вважає опозиціонер.
Він підкреслив, що зараз в Росії революційна ситуація, яка була між 1905 та 1917 роками – приблизно, як у 1915 – 1916 роки.
"Але рано чи пізно режим зламається, тому що об'єктивні суперечності між владою та суспільством існують. А їх або вирішують за допомогою реформ, а Путін не збирається їх робити, або за допомогою революції", – впевнений Аббас Галлямов.
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