Усі гроші Путін хоче витратити на війну, – Гудков про рекордний військовий бюджет Росії

Росія переходить на воєнні рейки. Президент Владімір Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2024–2026 роки, майже третину якого спрямують на війну.

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков прокоментував 24 Каналу цю новину. Як відомо, витрати на армію та оборонно-промисловий комплекс у Росії вперше сягнули рекорду з часів СРСР.

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"Так, це більш ніж багато. <...> Тепер усі гроші Путін планує на війну", – констатував Гудков.

Згідно з новим бюджетом, Росія витратить 10,775 трильйона рублів на "національну оборону" – це 29,5% від усіх коштів. Крім того, ще понад 3 трильйони направлять на "національну безпеку".

Насправді Путін намагається перекласти тягар витрат на регіони й окуповані території України.

Раніше російські регіони завжди ходили з протягненою рукою. Цей фінансовий механізм був одним з найважливіших важелів влади. Мовляв, регіони не можуть вижити без центру.

Як росіянам пояснюють великі витрати на війну

Щоб витрачати більше на війну, країна-агресорка скоротить підтримку національної економіки. Зокрема, постраждають освіта й медицина, але не пропаганда – вона отримає 121,3 мільярда рублів.

Пояснюють це все дуже просто. Країна в небезпеці, на нас напали, з нами воюють, нас хочуть знищити, усе давайте на фронт, на "пабєду". Банальна річ, але вона, на жаль, працює на людей без критичної свідомості,

– зазначив Гудков.

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