Готувались до "життя після Путіна": якою в Росії буде боротьба за владу
Окремі представники кремлівського режиму поступово готуються до життя після Путіна. Боротьба за владу може бути кривавою. І хто у ній переможе – сказати складно.
Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук Іван Преображенський, зауваживши, що ще у 2020 році, а може й дещо раніше деякі представники режиму вже почали готуватися до Росії після Путіна. Інколи це були досить агресивні методи – аж до створення так званих "приватних армій".
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В Путіна унікальна функція в системі
Як наголосив Преображенський, люди готуються до подій, які будуть відбуватися після смерті Путіна. Зараз у нього є унікальна функція в системі.
Якщо пропаде "разводящий", який заспокоює конфлікти між кланами або часто провокує їх, щоб потім заспокоїти… У нього унікальна функція в системі. Він нікому не дає її зайняти. Так й ніхто не є достатньо готовим, щоб замінити його. Нитки часто тільки у нього в руках. Нитки вплину на окремі клани. Але як тільки Путін з цієї системи випадає, то одразу вона стане нестабільною,
– зауважив Преображенський.
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У такому випадку одразу одні клани намагатимуться затиснути інших. І хто саме тут переможе – зараз складно сказати, адже є надто багато факторів. У когось є більше впливу на армію, в інших – більше грошей; а хтось може мати більше інформації.
Вже зараз усе поступово розкачується під Путіним. Один з таких проявів – дивні бунти в Дагестані, які цілком міг організувати глава Чечні Рамзан Кадирова, щоб наростити вплив в регіоні.
Ситуація в Росії: коротко
- З початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили понад 306 тисяч окупантів. Також Росія втратила 306 860 особового складу, 5293 танків, 9974 бойових броньованих машин, 7410 артилерійських систем.
- Цікаво, що в середині жовтня ПАРЄ підтримала резолюцію, за якою російського президента Владіміра Путіна назвали диктатором. А його режим – диктаторським.
- За даними ГУР, зараз Росія має понад 800 ракет різних типів. Детальніше читайте в матеріалі 24 Каналу.