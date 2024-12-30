Момент істини для ворога: генерал армії сказав, де зараз ідуть вирішальні бої
Ситуація на фронті загострюється. Одразу на кількох напрямках йдуть запеклі бої. Ворожій армії вдається просуватися.
За даними аналітиків Deep State, противник має успіх у районі 10 населених пунктів. В етері 24 Каналу генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж оцінив ситуацію на найгарячіших напрямках.
Актуально Загроза під Кураховим, "клешні" біля Великої Новосілки: як змінилася лінія фронту за тиждень
Бої на гарячих точках
Генерал армії зазначив, Покровський та Курахівський напрямки – стратегічні для росіян, адже там зосереджені значні засоби ворога. Курахівський напрямок відіграє важливу роль щодо стримування ворога, недопущення оточення нашого угруповання в цьому секторі, захоплення та контролю траси, що важлива для української логістики.
Там ідуть бої. Перемінна ситуація в самому Кураховому та окремих населених пунктах поблизу,
– мовив Маломуж.
Втім, Силам оборони вдається завдавати контрударів та системно знищувати ресурс ворога. До слова, лише протягом минулої доби ЗСУ знищили 2010 російських солдатів.
Яка ситуація на Сході: дивіться на карті
Завдяки успішним атакам українських захисників наступальні ресурси ворога зменшуються. Для масштабних штурмових атак на Курахівському та Покровському напрямку росіяни змушені знімати солдатів з інших напрямків.
Наразі є проблема втрати окремих населених пунктів або захід у них ворога. Однак ворожа армія не може виконати завдання Путіна щодо захоплення всього Курахівського напрямку та заходу в Покровськ,
– зауважив генерал армії.
З його слів, бої на гарячих точках не просто характеризуються тим, що Сили оборони мають менше можливостей, а тим, що ворог поставив завдання прорватися будь-яким способом, не рахуючи жертви.
На думку Маломужа, у даній ситуації ЗСУ все ж таки виконують завдання щодо утримання територій, недопущення стратегічних проривів, про що ворог планував і мріяв.
До слова, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов наголосив, що Покровський напрямок зараз один з найбільш активних за кількістю боєзіткнень.